محافظ الوادي الجديد: مشروعات الصوب الزراعية تستهدف توفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة

تفقد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، مشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، اليوم "الأربعاء"، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين وطرح إنتاج الصوب بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية.

كما تفقد المحافظ، مزارع واحة الحرير الطبيعي التي تضم 120 صوبة زراعية لإنتاج الخضروات بأنواعها والتوت، كما تضم 17 ألف فسيلة نخيل مختلف الأصناف، مشيدًا بحجم الإنتاج وجودة المنتجات التي يتم تسويقها بالسوق المحلي.



وتابع مشروع زراعة 20 صوبة أخرى تابعة لإحدى مشروعات الاستثمار الزراعي، موجهًا الوحدة المحلية لمركز الخارجة بطرح منتجات المشروع من الخضروات بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة بهدف توفير الخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين.