كاتب صحفي: استقبال المصابين الفلسطينيين يأتي في ضوء المسئولية التاريخية لمصر

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن استقبال مصر المصابين والجرحى الفلسطينيين لعلاجهم في المستشفيات المصرية، أمر طبيعي في ضوء أنه جزء من المسؤولية التاريخية على مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، موضحا أن خروج الدفعة الأولى من الحالات المصابة أهم من خروج مزدوجي الجنسية في الفترة الحالية.

كاتب صحفي يتحدث عن غزة

وأضاف "أبو الهول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن زيادة المواد والمساعدات الإغاثية للقطاع كان واحد من الأمور الهامة التي تضغط بها مصر خلال الفترة الماضية، من أجل العمل بقوة على مساعدة الأشقاء في غزة.

وتابع، أن إجلاء مزدوجي الجنسية من غزة كان البعض يريد إخراجهم من اليوم الأول لتتفرغ إسرائيل لتصفية الفلسطينيين، ولكن مصر رأت أنه يجب أن يكون هناك مقابل لخروجهم، لكي تضغط الدول التي لها رعايا أجانب على إسرائيل من أجل محاولة التخفيف على الأشقاء في فلسطين.

وأوضح أن معبر رفح سيظل مفتوح لحين خروج المتبقيين من مزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ورقة خروج الأجانب أو مزدوجي الجنسية من فلسطين مصر استغلتها من أجل الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات والمصابين من فلسطين، وهو ما تحقق بالفعل مع خروج مزدوجي الجنسية.

ولفت إلى أن اليوم شهد أكبر عدد من الشاحنات التي دخلت غزة ووصل العدد إلى 51 شاحنة، ما بين مساعدات إغاثية، ومياه وأدوية وغذاء للأشقاء في غزة.