43 طائرة و7 سفن.. الصين تواصل الضغط العسكري على تايوان

تشهد منطقة تايوان تصعيدا في التوترات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، حيث تحلق طائرات صينية مقاتلة وقاذفات قرب جزيرة تايبيه.

وقال وزير الدفاع التايواني، إن الصين قادرة الآن، ولكن بحلول عام 2025 ستكون أكثر قدرة على شن “غزو كامل” للجزيرة. حسبما ذكرت شبكة “ ABC” الأمريكية.

وأضاف تشيو كو تشنج، أن الصين تهدف إلى إظهار قدرتها على تنفيذ “هجوم جوي في زمن الحرب” من خلال إرسال 38 طائرة في اليوم الوطني للبلاد في الأول من أكتوبر، تلاها 111 طائرة في الأيام الثلاثة التالية.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء هذه الأنشطة “الاستفزازية” ودعت الصين إلى وقفها.

وتدعم الولايات المتحدة تايوان دبلوماسياً وعسكرياً، رغم أنها لا تعترف رسمياً بها كدولة مستقلة.

وتقول الصين إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة لضمها إلى نفوذها.