ضحايا غزة يجبرون مسئولا بـ "الخارجية الأمريكية" على الاستقالة من منصبه

عرض برنامج مانشيت تقريرا، تحت عنوان ضحايا غزة يجبرون مسئولا بالخارجية الأمريكية علي الإستقالة.

وأشار التقرير إلى أن المسؤول البارز بوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، أعلن استقالته من منصبه وذلك احتجاجًا على نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع ملف غزة والدعم المتواصل لإسرائيل وذلك وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي يدخل يومه الحادي عشر.

وقال بول الذي أمضى أكثر من 11 عامًا في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية التابع لوزارة الخارجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع "ليكند إن": "لقد اكتفيت من المناقشات والجهود المبذولة لتغيير السياسة بشأن مبيعات الأسلحة المثيرة للجدل للدول التي تنتهك حقوق الإنسان"، في إشارة منه إلى إسرائيل.

وأوضح بول في تصريحات لموقع "هاف بوست": "كان من الواضح أنه لا يوجد جدال مع هذا. وبما أنني لم أتمكن من تغيير أي شيء، فقد قدمت استقالتي"، مشيرًا إلى أنه "مضطر إلى تقديم الاستقالة" لأنه كان غير قادر على الضغط من أجل "سياسة أكثر إنسانية داخل الحكومة الأمريكية".