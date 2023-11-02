أحمد حسن : موديست غير جدير وإمام عاشور كان لازم يتغير.. تفاصيل

علق احمد حسن نجم منتخب مصر السابق على خروج الأهلي من دوري أبطال افريقيا .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: احمد حسن في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وصنداونز، - موديست غير جدير بأن يكون مهاجم الأهلي وغير جاهز تماماً،- كولر تأخر في قرار الدفع برضا سليم أمام صن داونز،- إمام عاشور كمل المباراة وهو مش قادر بدنيا وكان لازم يتغير.



وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

وأضاع علي معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.

ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائى الدوري الإفريقي.