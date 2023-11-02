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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يكشف السبب الرئيسي لخروج الأهلي من الدوري الإفريقي

صدى البلد

كشف  مارسيل كولر مدرب الأهلي السبب الحقيقي  لخروج الفريق من الدوري الإفريقي .


و نشر مهيب عبد الهادي تصريحات كولر عبر حسابه بموقع فيسبوك  : كولر : مفيش حاجة في الكورة ان الفريق دا لازم يكسب كل حاجة في الكورة ، جزء من الثقافة ان هيجي يوم وتتغلب فيه مش هكسب في كل وقت ، النهاردة كنا الفريق الافضل والمسيطر على المباراة عملنا كل حاجة والكورة مش عايزة تدخل الجول ، انا هدافع عن لاعيبتي وهحميهم ، النهاردة عملوا كل حاجة ومحدش بخل بنقطة عرق وكان ناقصهم التوفيق.
وودع الأهلي الدوري الإفريقي على يد صن دوانز في المباراة التى اقيمت على استاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

وأضاع علي معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء في الدقيقة 9.

ويواجه صن داونز منافسه الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي.

كولر خروج الاهلي من دوري ابطال افرقيا السويسري مارسيل كولر الإعلامي مهيب عبد الهادي

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