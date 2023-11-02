بوليتيكو : إدارة بايدن تعتقد أن وقت نتنياهو قد انتهى

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن تبقى في ظل الفشل الأمني الذي تواجهه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.

وقالت المجلة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين إنه "قد تم طرح موضوع الحياة السياسية القصيرة لنتنياهو في اجتماعات البيت الأبيض الأخيرة التي شارك فيها بايدن، وشمل ذلك المناقشات التي جرت منذ رحلة بايدن إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو".

وأضاف المسؤولون أن " بايدن ذهب إلى حد اقتراح نتنياهو أنه يجب عليه التفكير في الدروس التي سيتقاسمها مع خليفته"، فيما قال مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق إن الإدارة تعتقد أن "نتنياهو لم يتبق له سوى وقت محدود في منصبه".

وقال المسؤول الحالي إن "التوقعات داخليًا تفيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستمر على الأرجح في منصبه لعدة أشهر، أو على الأقل حتى تنتهي مرحلة القتال المبكرة للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، على الرغم من أن المسؤولين الأربعة أشاروا إلى عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الإسرائيلية".

وقال المسؤول: “سيكون هناك حساب داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن ما حدث” مضيفًا "في نهاية المطاف، المسؤولية تقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء”.

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن "نظرة الإدارة القاتمة لمستقبل نتنياهو السياسي في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس وفريقه للسياسة الخارجية العمل مع الزعيم الإسرائيلي وتوجيهه دبلوماسيا في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى مواجهة معقدة ودموية مع حماس".