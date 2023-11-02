تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الشعبة الفرنسية)، للفصل الدراسي الأول العام الجامعي (2024/2023).

دورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن علي الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجيه إلي ادارة المحكمة التدريبية الدور الرابع مبني (أ).

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن موعد التسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وحتى الخميس 23 يوليو 2023، مشددة علي ضرورة احضار بطاقة الرقم القومي.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد انطلق المؤتمر الدولي الثالث لكلية الآثار جامعة عين شمس والمقام بالتعاون مع الصالون البحري المصري ومؤسسة أونور-فروست تحت عنوان: " تأصيل التراث البحري المصري: تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" مدار يومي 29-30 أكتوبر 2023 ، بعددا من التوصيات ،

وتم إعلانها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتى عقدت برئاسة الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، وحضور الدكتور أحمد الشوكي ،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ، الدكتور محمد مصطفي خبير الآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار.

وأوصي المؤتمر بضرورة المضي قدماً نحو تنفيذ المشروع البحثي لتأصيل علوم التراث البحري المصري بكلية الآثار جامعة عين شمس وبالتعاون مع الجهات المعنية ، مع دعم مزيد من الدراسات والأبحاث الوثائقية بمختلف المصادر الأثرية لرصد أشكال وأسماء السفن عبر العصور ، و دعم المراكز البحثية للمتخصصين فى علوم الآثار والملاحة والهندسة البحرية لأجراء مزيد من الاختبارات المعملية والتجريبية للوقوف على نتائج دقيقة لاحتساب اتزان وسرعة السفن على مر العصور.

كما أوصي المؤتمر بتنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر القادم للمواقع التى تخدم التراث البحري ،والتركيز على توثيق وحصر أساليب بناء السفن فى العصر الحديث مع ربطها بالأساليب والتقاليد القديمة التي كانت متبعة فى هذا المجال ، مع استمرارية عقد مؤتمر تأصيل التراث البحري المصري بشكل دوري بالتعاون مع الصالون البحري والجهات المختصة.