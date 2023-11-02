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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير ميدان المحمدى حويدق في الغردقة بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن البدء بتطوير ميدان المحمدى حويدق بمدينة الغردقة، بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه، يحتوى على منطقة الأشجار والنخيل ومنطقة النافورة  والساحة المكشوفة، وممر رئيسي وفرعى وجانبى.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن التصميم يقوم على توفير المياه من خلال استخدام الرى بالتنقيط فى المساحات الخضراء للحد من الاستهلاك، واستخدام أنواع النباتات والأشجار المحلية والموفرة للمياه مثل الصبار والجهنمية وأشجار الزيتون والتى تتحمل الحرارة، واستبدال النجيلة بالشجيرات لما تستهلكه النجيلة من مياه، مع فلترة وتدوير مياه النافورة لإعادة الاستخدام بدون استهلاك مياه إضافية.

وذكر أن تصميم تطوير الميدان يراعى توفير الطاقة باستخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية واستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل الميدان، وأيضا يعد التصميم صديق للبيئة، حيث يتم استخدام أرضيات مستدامة محلية فقط ولا تتأثر بالعوامل الجوية مثل البازلت والحجر والجرانيت المصرى، واستخدام تشكيلات معمارية مثل البرجولات، وتوفير أماكن مظللة للتقليل من حدة الشمس.

وقال اللواء عمرو حنفى إن التطوير لميدان المحمدى حويدق يشتمل على توفير مسطحات مائية ممتدة بطول الممشى، مع توفير أماكن مشى وجرى بطول الميدان، وتوفير أماكن جلوس مختلفة للأفراد والمجموعات بطريقة مبتكرة للاستمتاع بالحدائق والنوافير، كما سيتم توفير منحدرات لسهولة وصول كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير مظلات للحد من أشعة الشمس نهارا وللإنارة ليلا.

مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر وذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة المساحات الخضراء اللواء عمرو حنفى

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