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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مونديال الأندية.. تفاصيل

مباراة الاهلي وصنداونز
مباراة الاهلي وصنداونز

يغيب المغربي رضا سليم، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل بالسعودية.

وتأكد غياب المغربي رضا سليم، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن الملاعب، لمدة 3 أشهر؛ بسبب إصابته بتفتيت عضلة الترقوة، وحاجته لإجراء عملية جراحية.

المغربي رضا سليم، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمارد الأحمر في مونديال الأندية.

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الأهلي يودع دوري السوبر الإفريقي 

 

وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، دع منافسات الدوري الإفريقي على يد صندوانز الجنوب افريقي في المباراة التى اقيمت على ملعب ستاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

 

ويواجه فريق صن دوانز الجنوب إفريقي منافسه الجديد الوداد المغربي بعد إقصاء فريقا الأهلي والترجي التونسي في نهائى الدوري الإفريقي.

وأضاع التونسي على معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الدقيقة 9.

 

وأهدر كهربا هدفا محققا لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد سقوط الكرة من يد الحارس بعد عرضية من حسين الشحات في الدقيقة 24 ويفشل كهربا فى استغلال الفرصة.

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الأهلي ينضم إلي ضحايا صن داونز

نجح المدرب الوطني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي رولان موكوينا في قيادة فريقه إلي سلسلة من الانتصارات على المستوي المحلي ونظيره القاري.

 

وانضم النادي الأهلي إلي ضحايا نادي صنداونز بعدما تلقي خسارة فى مباراة الذهاب بهدف دون رد وتعادل سلبيا فى لقاء الإياب ليودع دوري السوبر الإفريقي.

 

رولان موكوينا مدرب صنداونز قاد الفريق الجنوب افريقي في 51 مباراة فى مختلف البطولات المحلية والقارية منذ التعاقد معه .

 

وحقق فريق صنداونز الجنوب افريقي بقيادة رولان موكوينا 36 انتصارا فى مختلف البطولات المحلية والقارية.

 

وقاد رولان موكوينا مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى التعادل في 15 مباراة محليًا وأفريقيا.

 

وخسر فريق صن داونز الجنوب افريقي تحت قيادة مدربه رولان موكوينا في لقاء وحيد أمام نظيره بيترو أتليتكو الانجولي فى مختلف المسابقات المحلية والقارية .

الأهلى رضا سليم كأس العالم للاندية كولر صندوانز الدوري الافريقي

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