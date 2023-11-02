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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. ارتفاع الدهون الثلاثية يصيبك بأمراض خطيرة

أضرار الدهون الثلاثية
أضرار الدهون الثلاثية

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، المعروف باسم فرط ثلاثي جليسريد الدم، قد لا يسبب أعراضًا، ومع ذلك، فإنها يمكن أن تشير إلى المشكلات الأساسية وتشكل عامل خطر للعديد من الحالات الصحية.

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بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أخرى، تكون الاختبارات المنتظمة لمستويات الدهون الثلاثية مهمة حتى يتمكن الأطباء من تحديد وقت ارتفاعها والتحقق من المشكلات ذات الصلة، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول .

غالبًا ما تشكل التغييرات الغذائية وزيادة النشاط البدني الخط الأول من العلاج لخفض مستويات الدهون الثلاثية.

ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية إذا لم يتمكن الجسم من حرق هذه السعرات الحرارية وتخزينها على شكل دهون، فقد يكون لدى الشخص مستويات أعلى من الدهون الثلاثية بشكل عام.

قد يؤدي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية باستمرار إلى زيادة خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك تصلب الشرايين .

في هذه الحالة، تختلط الدهون الثلاثية مع مواد أخرى في الدم، مثل الكولسترول، وتلتصق بجدران الشرايين، مما يؤدي إلى تضيقها. يعد تصلب الشرايين عامل خطر للإصابة بأمراض القلب وأحداث القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

قد يؤدي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أيضًا إلى زيادة خطر حدوث مشكلات أخرى في الأعضاء، مثل تراكم الدهون في الكبد أو البنكرياس. قد يؤدي تراكم الدهون إلى التهاب وخلل وظيفي في هذه المناطق إذا لم يطلب الشخص العلاج.

المستويات العالية جدًا من الدهون الثلاثية قد تسبب التهاب البنكرياس .

المصدر midecal news today

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