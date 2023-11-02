وكيله حسم الأمر .. هل ينتقل مهاجم الأهلي السابق إلى الزمالك؟

ما بين العودة لفريقه القديم الأهلى أو التعاقد مع الغريم التقليدي الزمالك.. أثار اللاعب محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل الكثيرون عن وجهته خلال الفترة المقبلة.

نادي الخليج السعودي، أعلن أغسطس الماضي -خلال الميركاتو الصيفي- ضم الدولي المصري محمد شريف، لاعب الأهلي، لمدة موسمين قادمين، لتدعيم هجوم الفريق المشاركة في دوري المحترفين.

وانضم محمد شريف إلى قائمة من اللاعبين المصريين المحترفين القلائل خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين.

هل يعود محمد شريف إلى الأهلي؟

ردا على الأنباء المتداولة بشأن مستقبل محمد شريف، كشف سيد مصطفى وكيل مهاجم نادي الخليج السعودي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقال مصطفى في مداخله هاتفية ببرنامج اللعيب عبر قناة “mbcمصر”:” بسمع ان الأهلي عاوز يرجع محمد شريف، ولكن الدوري السعودي دوري كبير ولسه رايح من 3 شهور وتركيزه يحقق ارقام ومكاسب مع ناديه الجديد”.

وأضاف وكيل اللاعب: “تداول في السوشيال ميديا ان الأهلي بيفكر في عودة شريف، وهذا عار تماما من الصحة”.

وتابع:” شريف لما خرج من الأهلي راح لدوري كبير، وحقق كل حاجة مع الأهلي، هداف الدوري وهداف دوري ابطال إفريقيا، فحصله تشبع فحقه يحترف ونادي الخليج مهتم به من سنتين، ورايح يحقق اهداف جديدة بالنسبه له”.

هل ينتقل محمد شريف إلى الزمالك؟

وردًا على سؤال هل الزمالك تقدم بعرض لشريف؟، أجاب مصطفى:” والله والله الزمالك لاقدم عرض ولاكلمني، وما كان في غير جس نبض من وكيل زميل وصديق وقلتله الباب مقفول تماما ومتتعبش نفسك”.

وأتم وكيل محمد شريف: “مدرب الخليج يستخدمه في أدوار مختلفة، وهو بالنسبة له مهم، وقاله مش مهم تسجل المهم تنفذ الواجبات الي بطلبها منك”.

بعض التقارير؛ أكدت أن حسين لبيب يود حسم صفقة النجم الدولي محمد شريف مهاجم فريق الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، والذي تألق بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع فريقه الحالي.

أرقام محمد شريف مع الأهلى

لعب محمد شريف مع الاهلى 151 مباراة بكل البطولات بإجمالى 8685 دقيقة لعب سجل خلالها 58 هدفا وصنع 11 هدفا أخر وتلقى 7 كروت صفراء.

حصد محمد شريف مع الأهلي ثلاثة بطولات للدوري الممتاز ومثلها لكأس مصر ولقبين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وثلاثة ألقاب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

فيما شارك شريف مع الفراعنة فى 18 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.