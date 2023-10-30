شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن محمد شريف

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن احتمالية استعارة الأهلي للاعب محمد شريف؛ حال رحيله عن فريق الخليج السعودي.

وكتب شوبير عبر “فيس بوك”: ملعب أون تايم | الأهلي يدرس استعادة مهاجمه محمد شريف حال رحيله عن فريق الخليج السعودي.

وتغلب فريق صن داونز بهدف نظيف على الأهلي فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأفريقي فى نسخته الأولي .

أحرز ثابيلو ماسيكو هدف التقدم لفريق صن داونز من تسديدة قوية سكنت مرمي محمد الشناوى حارس مرمي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي.

ويلتقى الفريقان مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى لقاء الإياب الذى يحتاج فيه الأهلي للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل الى المباراة النهائية فى النسخة الأولى لبطولة الدوري الأفريقي .

وحصلت إدارة النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام صن داونز الجنوب افريقي في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي.