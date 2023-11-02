عبر معبر رفح.. بايدن يعلن خروج 74 أمريكيا مزدوج الجنسية من غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن 74 أمريكيا يحملون جنسية مزدوجة خرجوا من غزة عبر معبر رفح.

وكان هناك ما يقرب من 400 مواطن أمريكي في غزة مع عائلاتهم، أي ما مجموعه حوالي 1000 شخص.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يتمكن مئات آخرون من المغادرة في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة في سبيل إخراج الأسرى من القطاع.

وأضاف بايدن "أعتقد أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية" في غزة "من أجل إخراج الأسرى من القطاع"، مشيرًا إلى أن "هذه الهدنة تعني منح الوقت لإخراج الأسرى".

ولفت بايدن إلى أنه "يفهم جيدًا المشاعر" بشأن الحرب في غزة، والتي اعتبرها "أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإسرائيليين. وبالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا"، مشيرًا إلى أنه يدعم حل الدولتين منذ البداية.