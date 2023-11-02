عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر معبر رفح.. بايدن يعلن خروج 74 أمريكيا مزدوج الجنسية من غزة

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن 74 أمريكيا يحملون جنسية مزدوجة خرجوا من غزة عبر معبر رفح.

وكان هناك ما يقرب من 400 مواطن أمريكي في غزة مع عائلاتهم، أي ما مجموعه حوالي 1000 شخص.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يتمكن مئات آخرون من المغادرة في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة في سبيل إخراج الأسرى من القطاع.

وأضاف بايدن "أعتقد أن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية" في غزة "من أجل إخراج الأسرى من القطاع"، مشيرًا إلى أن "هذه الهدنة تعني منح الوقت لإخراج الأسرى".

بلينكن: تحزنني مشاهد أطفال غزة.. ونعمل لإيجاد سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل

رسالة هامة من حركة حماس إلى حزب الله

ولفت بايدن إلى أنه "يفهم جيدًا المشاعر" بشأن الحرب في غزة، والتي اعتبرها "أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة للإسرائيليين. وبالنسبة للعالم الإسلامي أيضًا"، مشيرًا إلى أنه يدعم حل الدولتين منذ البداية.

الرئيس الأمريكي بايدن غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

استشهاد مراسل تليفزيون فلسطين محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته

موضوعات متعلقة

بلينكن: تحزنني مشاهد أطفال غزة.. ونعمل لإيجاد سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل

مسئولون أمريكيون يكشفون موقف نتنياهو من وقف إطلاق النار

بوساطة قطر.. مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة المقاومة الفلسطينية

إصابة نجل مسئول إسرائيلي كبير بجروح خطيرة في الهجوم البري على غزة

شاهد | دخول جنود الاحتلال الجرحى إلى مستشفى سوروكا في النقب

إسرائيل تعترف بتكبد خسائر فادحة في الحرب ضد المقاومة الفلسطينية

الأونروا: الوقود لم يدخل إلى قطاع غزة حتى اللحظة

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال غزة

ترشيحاتنا

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

آلاف وأنت في بيتك.. تعرف على أعلى عائد لشهادات ادخار البنوك

القومي للمرأة ينظم تدريب المساواة بين الجنسين للعاملات والعاملين في السياحة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ