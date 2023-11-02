بلينكن: تحزنني مشاهد أطفال غزة.. ونعمل لإيجاد سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، في تصريحات له، “سأناقش في جولتي الجديدة بالشرق الأوسط مسألة حل الدولتين”، مشيرا إلي أن “واشنطن تعمل لإيجاد سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “تحزنني مشاهد الأطفال في غزة وهذا يتطلب منا التزامنا ”.

وتابع: “سنحرص على عدم توسع رقعة الصراع وسنواصل دعم إسرائيل”، مشيرا إلي أن “لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن عليها أيضا حماية المدنيين”.

وأوضح أن “هذه الأوقات عصيبة كما أن القضايا صعبة للغاية”.