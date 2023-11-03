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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أغربها الزعفران .. 3 طرق مختلفة لعلاج الجيوب الأنفية في الحال

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

تحتوي بعض العلاجات المنزلية لالتهابات الجيوب الأنفية (مثل استنشاق بخار الكافور وعصير النعناع وشاي الزعفران) على خصائص مضادة للالتهابات وطاردة للبلغم ومطهرة تساعد على تقليل التهاب تجويف الأنف.

ويمكن أن تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية ، مثل الألم أو الضغط في الوجه وانسداد الأنف والسعال.

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طرق طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية

1. استنشاق بخار الكافور 
العلاج المنزلي الجيد لالتهاب الجيوب الأنفية هو استنشاق بخار الكافور، لأنه يحتوي على خصائص فعالة ومطهرة تخفف احتقان الأنف بسرعة.

استنشاق البابونج
يعد استنشاق البابونج علاجًا منزليًا ممتازًا لالتهابات الجيوب الأنفية، حيث يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ممتازة، استنشاق بخاره يمكن أن يدفئ ويرطب الشعب الهوائية في الجهاز التنفسي، مما يخفف من الانزعاج المرتبط بالتهاب الجيوب الأنفية. يمكن استخدام هذا من قبل البالغين والأطفال.

شاي الزعفران
الزعفران غني بالكركمين، وهي مادة ذات خصائص قوية مضادة للالتهابات، فهو يساعد على تقليل أعراض الالتهاب، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والضغط في الوجه، وكذلك الشعور بالضيق العام الذي يأتي مع التهابات الجيوب الأنفية

الجيوب الانفية طرق طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية الكافور البابونج الزعفران

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