الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.. موضوع خطبة الجمعة غدا

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة غدا الموافق 19 ربيع الآخر 1445هـ، 3 نـوفـمـبـر الجاري، تحت عنوان «الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية»، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موضوع خطبة الجمعة غدا.

الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية

جاء في خطبة الجمعة للأوقاف غدا ما يلي: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: فإن الحياة هبة الله تعالى للإنسان، أكرمه سبحانه بها، وعظم حقها، وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها، وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت أي تهديد لحياة إنسان اعتداء على الجنس البشري كله، حيث يقول الحق سبحانه: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق}، ويقول سبحانه: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}، والإحياء هنا المقصود به الإنقاذ من الهلكة، والعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية، سواء بدفع الهلاك عنها أو بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء، أو علاج ودواء، أو تعبيد للطرق وإقامة العمران، كما أن في الآية حث على أن يقوم الإنسان بالإحياء لا الإماتة، إحياء البشر والشجر والكون كله بالحفاظ على مقومات الحياة، وإصلاح ما فسد أو أفيد منها.

وقد وصف الحق سبحانه عباده المقربين بأنهم أهل المحافظة على حياة الناس، حيث يقول سبحانه في وصف عباد الرحمن: "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما".

خطبة الجمعة

خطبة الجمعة

خطبة الجمعة للأوقاف

أئمة أوقاف القاهرة في بانوراما حرب أكتوبر

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف في بناء الوعي المستنير للأئمة، وفي إطار دورة البناء الثقافي قامت مديرية أوقاف القاهرة اليوم الخميس بتنظيم رحلة لبانوراما حرب أكتوبر بالقاهرة ، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مبروك مدير الدعوة بالمديرية ، وكان في استقبالهم اللواء حسام حسين كامل عكاشه مدير إدارة المتاحف العسكرية للقوات المسلحة، والعميد عبد الله محمد متولي شاهين قائد بانوراما حرب أكتوبر.