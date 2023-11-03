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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيفحص الركاب ..حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه| تفاصيل

بيفحص الركاب .. حزام
بيفحص الركاب .. حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه

كشفت شركة زد إف الألمانية عن حزان أمان متطور يعتمد في عمله على الاتصال الشبكي وهدفه هو حماية ركاب السيارة بطريقة مثالية دون حدوث أي شيء لهم عند تعرضهم لأي نوع من الحوادث .

بيفحص الركاب .. حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه

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يعمل حزام أمان شركة زد إف على تثبيت ركاب السيارة قبل الشعور بالحادث وجعلهم يجلسون بطريقة صحيحة، ويقوم بتأمين الركاب بشكل آمن وقوي .

بيفحص الركاب .. حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه

يستشعر حزام الأمان الجديد إمكانية حدوث تصادم محتمل ، وذلك عن طريق حساسات متوافرة بجسم السيارة ، ويتصل الحزام بنظام فرامل السيارة عند الطوارئ ويعمل على شد جسم الركاب بشكل آمن وصحيح .

بيفحص الركاب .. حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه

شداد الحزام الجديد كهروميكانيكي "ACR8" وهو العنصر الرئيسي في النظام الجديد من زد إف، ويصل حزام الأمان الى اعلى درجات الأمان بالركاب بالإضافة الى انه يتوافر به إمكانية تحذير الركاب قبل وقوع الحادث .

بيفحص الركاب .. حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه

يتعاون حزام الأمان الجديد مع الوسائد الهوائية من خلال شد الجسم بشكل سليم للخلف ، وبعدها يتم اطلاق الوسائد الهوائية عند وقع الحادث بشكل مباشر .

بيفحص الركاب .. حزام أمان يشعر بالحادث قبل وقوعه

يعمل حزام الأمان الجديد المقدم من زد إف على مراقبة الانتباه ، ويعمل حزام الأمان عند الشعور بالحادث في مدة تصل لثانية واحدة .

الطوارئ شد جسم الركاب جسم الركاب درجات الأمان الوسائد الهوائية حزام الأمان الاتصال الشبكي تحذير الركاب

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