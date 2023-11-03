رضا حجازي: خريجو التعليم الفني "مش عمال" و"بيشتغلوا برة".. بناء الإنسان وتطوير العقل المصري.. جامعة القاهرة تعلن خريطة الأنشطة الطلابية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم علي المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، والعمل على توفير منح طلابية للباحثين وتوسيع آفاقهم.

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل وحدات ومراكز الجامعة

رضا حجازي : خريجو التعليم الفني "مش عمال" و"بيشتغلوا برة"

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحكومة المصرية مهتمة بالترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية .