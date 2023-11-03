عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي: خريجو التعليم الفني "مش عمال" و"بيشتغلوا برة".. بناء الإنسان وتطوير العقل المصري.. جامعة القاهرة تعلن خريطة الأنشطة الطلابية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بناء الإنسان وتطوير العقل المصري.. جامعة القاهرة تعلن خريطة الأنشطة الطلابية

أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إطلاق عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي 2023-2024، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها  في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم علي المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

جامعة حلوان: نحرص على مواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية والأجنبية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمية والبحثية وتقديم أفضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل، والعمل على توفير منح طلابية للباحثين وتوسيع آفاقهم. 

بعد افتتاح مجمع القرية الكونية|حجازي: نشجع المستثمرين على بناء مدارس خاصة جديدة

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم في فعاليات افتتاح وتشغيل مجمع مدارس يضم أربعة مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

قرار جمهوري بتعيين ضياء زين العابدين رئيسًا لجامعة عين شمس

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.

رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة داخل وحدات ومراكز  الجامعة 
 رضا حجازي : خريجو التعليم الفني "مش عمال" و"بيشتغلوا برة"

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحكومة المصرية مهتمة بالترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية .

Jobs Education أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية اخبار التعليم الأخبار التعليمية المهمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

الحكومة "تربط الحزام"| حظر الحفلات والمؤتمرات.. لا سفر أو ألعاب رياضية.. وقرار عاجل بشأن الدولار

التضخم أسقطها بـ “القاضية”| أسعار الفائدة عقب اجتماع البنك المركزي.. وهذه أفضل شهادة للإدخار بـ 27%

فضيحة كبيرة.. مهيب عبد الهادي يطالب بتحقيق عاجل في الأهلي لهذا السبب

صدمة جديدة.. أحمد حسن: عقوبات من الكاف للأهلي بسبب مباراة صن داونز

قرار مفاجئ من كولر بخصوص أحمد عبد القادر

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

إجراء عاجل من حماس بشأن الرهائن الإسرائيليين

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة .. تقرير الحد الأدنى للأجور

كيلونوفا .. حادث كوني ينهي الحياة على كوكب الأرض

خطة جديدة للنيابة العامة ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية لضبط المتعدين على الأراضي

هل يصح الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة بدون غسل الشعر؟

انتبه .. هذه الأعراض تشير لتناولك كمية كبيرة من الكافيين

برج العذراء .. حظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 كن صادقا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

النور هيقطع امتى؟.. المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء وخريطة المحافظات

شاهد.. معتز عزايزة ينشر صورا جديدة تكشف تطورات الأوضاع في غزة

قرار غريب|أول إجراء لكولر مع اللاعبين بعد المباراة.. محدش روح بيته.. تفاصيل

فيديو

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

70 % .. تعرف على أعلى عائد بالبنوك وتفاصيله.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ