بعد استبعاد محمود علاء | نجم الزمالك السابق يطرح سؤالا مثيرا للجماهير

أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب طارق السيد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك"ما رأيك في قرار أوسوريو باستبعاد محمود علاء من قائمة لقاء زد....؟".

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره زد غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وزد في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.