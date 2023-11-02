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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مستشفى الشفاء في غزة: توقف المولد الرئيسي للكهرباء

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

تحدث الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، عن الوضع الصحي في غزة.

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وقال الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المولد الرئيسي للكهرباء بالمستشفى توقف، ونعمل حاليا بالمولد الثانوي".

 

وأضاف: "وضعنا الجرحى على الأرض وفي الطرقات بعد امتلاء غرف العمليات والطوارئ"، لافتا إلى نفاد المستلزمات الطبية من المستشفى.. والاحتلال يستهدف طواقمنا الطبية.

 

وأشار إلى أن "هناك نقص كبير في الطواقم الطبية بعد استشهاد 120 من الفريق الطبي على يد قوات الاحتلال"، موضحا أن "الطواقم الطبية تفاجئ بأسرها بين المصابين وشهداء خلال عملهم في مستشفيات غزة".

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