أخبار الفن.. أحمد مكي يثير الجدل بفيديو على فيس بوك ومصير غامض لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

حل الفنان عبد العزيز مخيون ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم.



وتحدث عبد العزيز مخيون، خلال اللقاء عن كثير من الكواليس والأسرار حول دخوله التمثيل وكواليس الأعمال التى شارك فيها مثل مسلسل ابن الارندلي مع الفنان يحيى الفخراني .



وحول الكوميديا قال عبد العزيز مخيون، إن هذا الوقت يشهد ندرة الأعمال الكوميدية مقارنة بالزمن الجميل.



وأشار مخيون إلى أن زمن الفن الجميل كان يشهد الكثير من الأعمال الكوميدية التى تعتمد على كوميديا الموقف، أما الآن فهناك الكثير من الاستظراف والسخافات وليس كوميديا.



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل حدث بالفعل، البرومو التشويقي لحكاية كاملة وهي الحكاية التى سوف يتم عرضها بدءا من يوم الأربعاء القادم.

حكاية كاملة بطولة آية سماحة وشاهين وتامر فرج وبسنت حاتم ، ضيوف الشرف: أحمد فهيم وأحمد عبدالحميد وعمر جانز إنتاج حاتم سمعان ومن تأليف فادي النجار وإخراج وائل فرج.



افتتح منذ قليل المطرب عبد المجيد عبد الله أولى حفلات بوليفارد الرياض ضمن موسم الرياض 2023.



وصعد منذ قليل عبد المجيد عبد الله على أنغام أغنية لو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير.



واستكمل عبد المجيد عبد الله حفلته بغناء مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير.



أكد الفنان أحمد مكي أن ما يحدث للفلسطينين خلال هذه الفترة والاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال ما هو إلا بداية النهاية.



وقال أحمد مكي فى فيديو قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك كثير من الأيات القرانية تؤكد حديثه وأن النصر قريبا من عند الله.



واستدل مكي ببعض الايات القرأنية مؤكدا أن هذا التوقيت حساس للغاية ويجب على الجميع أن يلتفت إلى هذا الأمر، مشيرا أن مخطط اسرائيل واضح وصريح وهو تفكيك ثلاث دول على رأسهم مصر، وأن هذا لا يحدث مما وضعوا فى خطط.



اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) النجم أمير المصري للمنافسة على جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم In Camera.

وعلق أمير المصري على خبر ترشحه للجائزة على صفحات السوشيال ميديا الرسمية الخاصه به " ‎تم ترشيحي لجائزة أفضل دور مساعد عن فيلم IN CAMERA من BIFA خبر سعيد ولكن ما يحدث في العالم يجعل احساسي به ثقيل جدا"

فاز الفيلم التونسي الروائي وحلة للمخرج نادر رحموني على جائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات النسخة الـ12 من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، حيث نافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وذهبت الجائزة لصالح بطل الفيلم الممثل محمد مراد.



حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، ويدور حول ياسين شاب في المرحلة الجامعية، شغوف بالموسيقى ولكن والده يجبره على اختيار دراسة تخصص لا يعجبه، وعيش حياة لا يريدها، يظل ياسين على حاله ويعاني من قسوة والده ومشاكله الأسرية إلى أن يلتقي بفتاة تدعى ليلى، يقع في حبها وتغير من نظرته للحياة.

اختفت هنا الفقي ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الأتظار منذ عدة شهور، حيث كان آخر ظهور لها في مايو الماضي، وتوقفت عن نشر الفيديوهات عبر حسابها الشهير على تطبيق تيك توك، ما جعل الجهور يتساءل أين اختفت ويحاولون الاطمئنان عليها، واستغلوا الفيديوهات القديمة وقاموا بالتعليق:" اين انتي، وين اختفيتي".