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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير..الفنانة الشابة لمياء عصام بنت بني سويف صوت غنائي ساحر وأداء متميز

لمياء عصام
لمياء عصام

تعد الشابة بنت محافظة بني سويف  لمياء  عصام   إحدى المواهب الصاعدة في العديد من المجالات الفنية كالغناء والتمثيل، حيث تميزت بصوتها الساحر والذي يمثل بوابة لعبورها لعالم الغناء، وبأدائها كممثلة موهوبة تمتلك كاريزما خاصة بها.


كما تعد الفنانة الموهوبة لمياء عصام  إحدى المواهب الفنية الصاعدة في عالم الغناء، ولقد لفتت الكثير من الأنظار إليها مؤخرا بصوتها الجميل العذب وإحساسها الرائع، في ظل تقديمها للكثير من الأغاني المتميزة بنبرة صوتها الساحرة والاستثنائية.

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وتحاول لمياء ان تظهر وتتميز  في زمن سادت فيه  الفوضى الموسيقية، لتصطدم صدفة بكلمات جميلة وموسيقى عذبة، تبعث فيك أملاً أن السمة الفنية الأنيقة والأصيلة لازالت الأساس

وقالت الفنانة لمياء  عصام   لصدي البلد ان الإصرار والعزم، وحدهما الدافعان نحو النجاح. والناجحون عادة ما يواجهون عقبات شتى، وضربات قوية، لكنهم بالمُثابرة والمُداومة والإصرار فهم حتماً  سيحققون الوصول للنجومية، والوسيلة الوحيدة للنجاح هي الاستمرار بقوة حتى النهاية، والفشل ينبغي أن يكون مُعلماً لنا وليس مقبرة لطموحاتنا.

 

 

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