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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأتباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف صاروخي إسرائيلي استهدف أطراف مخيم جنين بالضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء في المدينة ومخيمها إلى 4 شهداء.

وقالت "وفا" إن " قوات الاحتلال قصفت ساحة مخيم جنين، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين ووقوع عدد من الإصابات عدد منها بحال الخطر، فيما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين".

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وأوضحت وكالة "شهاب" الإخبارية إن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت منزلاً على أطراف المخيم، وذلك بعد أن فجر مقاومون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خلال تجريفها الشوارع في محيط المخيم.

يذكر أنه كان استشهد شابان وأصيب سته آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة ومخيم جنين منذ أكثر من سبع ساعات، وسط مواجهات عنيفة، وما تزال قوات تتواجد على أطراف المخيم.

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