عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أسباب دقات القلب السريعة التي أصبحت من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وأنتشارا.

txt

بملابس كاجوال.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

txt

5 عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني | احترس

كتب جمال شعبان في منشوره:" كهرباء القلب…دقات القلب السريعة كلنا بنحس بيها وساعتها بنبتدي نقلق على نفسنا.....ده من ايه طيب ؟.....هو انا محتاج أروح لدكتور كهرباء القلب ؟!......النهاردة احنا هنتكلم عن أسباب تسارع دقات القلب..ولما يحصل لي كدة أعمل ايه."

تابع:"دقات القلب السريعة بتحصل نتيجة عوامل كثيرة مثل نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، نتيجة التوتر، نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي، عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم  في الدم، مرض السكر بيعمل دقات قلب سريعة، انخفاض السوائل في الدم، وممكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب  مولود به أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو  في العضلة أو في الشرايين التاجيةأو مرض في النظام الكهربي للقلب."

أستطرد:"طيب لما أحس ان دقات قلبي سريعة ممكن أعمل ايه :كبح جماح التوتر والقلق ، والتماس الهدوء والاسترخاء ، الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين، شرب السوائل المفيدة، استخدام الأملاح بطريقة معتدلة، أحيانًا التنفس بعمقـ، أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة
الحذر من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب اللي ه يعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة
وبعدين ممكن يوصف أدوية او  يعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجيةأو يعمل كي بموجات الراديو أو يزرع جهاز صدمات كهربية."

 

جمال شعبان القلب أسباب دقات القلب السريعة كهرباء القلب نقص الهيموجلوبين الانيميا الغدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمالكي السيارات.. ننشر أسعار البنزين الجديدة بمحطات الوقود اعتبارا من الجمعة 3 نوفمبر

أسعار البنزين الجديدة والسولار الآن.. القائمة الكاملة ومقدار الزيادة بدءا من اليوم

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أسعار البنزين الجديدة بداية من اليوم.. اعرف 80 بقى بكام بعد التحريك

الدولار رسميًا الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي| كم سجل الأخضر؟

استدرجها لمنزله وأنهى حياتها.. أسرار جريمة شاب ضد زميلته بالشرقية

بتوجيه السيسي.. قرار رئاسي بشأن السولار وهذه أسعار البنزين الجديدة

لعدم الاستغلال.. أسعار السجائر اليوم بالمحال وقيمة الزيادة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم.. نوع من الخضروات يعالج نزلات البرد سريعا

نشرة المرأة والصحة|عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة

طريقة عمل ويتش كيك| بأسهل الخطوات

بملابس كاجوال.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

5 عادات تزيد من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني | احترس

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

هربوا أمامهم.. المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية في بيت حانون

طرح 52 شقة نصف تشطيب للبيع بـ أطلس حلوان بتيسيرات في السداد

الحر مستمر معانا لأمتى؟.. الأرصاد تجيب: في هذا الوقت نشعر بالبرد

تحريك أسعار البنزين.. لجان لجرد كميات الوقود في المحطات بجنوب سيناء

كهربا في "خانة اليك"| محامي اللاعب يطرح حلا.. الزمالك يرفض.. وجلسة بين الخطيب ولبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حزام جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض| جديدة وغير تقليدية

بإطلالة ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

خلاف بين وزيري دفاع ومالية الاحتلال يشعل إسرائيل| فيديو جراف

ماذا يعني انسحاب موسكو من معاهدة التجارب النووية/ فيديوجراف

معلومات استخباراتية .. كيف ساعد زعيم كوريا الشمالية حركة حـ.مـ.اس؟ «فيديوجراف»

شاهد| صدمة طبيبة فلسطينية لحظة دخول نجلتها المستشفى مصابة برصاص الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

اﻟﻤﺰﻳﺪ