جمال شعبان يكشف مفاجأة غير متوقعة عن أسباب تسارع دقات القلب| تفاصيل

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أسباب دقات القلب السريعة التي أصبحت من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وأنتشارا.

كتب جمال شعبان في منشوره:" كهرباء القلب…دقات القلب السريعة كلنا بنحس بيها وساعتها بنبتدي نقلق على نفسنا.....ده من ايه طيب ؟.....هو انا محتاج أروح لدكتور كهرباء القلب ؟!......النهاردة احنا هنتكلم عن أسباب تسارع دقات القلب..ولما يحصل لي كدة أعمل ايه."

تابع:"دقات القلب السريعة بتحصل نتيجة عوامل كثيرة مثل نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، نتيجة التوتر، نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي، عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم، مرض السكر بيعمل دقات قلب سريعة، انخفاض السوائل في الدم، وممكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب مولود به أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجيةأو مرض في النظام الكهربي للقلب."

أستطرد:"طيب لما أحس ان دقات قلبي سريعة ممكن أعمل ايه :كبح جماح التوتر والقلق ، والتماس الهدوء والاسترخاء ، الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين، شرب السوائل المفيدة، استخدام الأملاح بطريقة معتدلة، أحيانًا التنفس بعمقـ، أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة

الحذر من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب اللي ه يعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة

وبعدين ممكن يوصف أدوية او يعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجيةأو يعمل كي بموجات الراديو أو يزرع جهاز صدمات كهربية."