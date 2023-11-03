مواجهة تاريخية في الدوري.. زد يتسلح بنجوم الأهلي فى مواجهة الزمالك

يواجه مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق زد اف سي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023/2024 على ملعب ستاد القاهرة.

القناة الناقلة لمواجهة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد، عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز «دوري النيل» هذا الموسم 2023/2024.



وتعثر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أمام نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وتمكن من تحقيق الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف في الجولة الرابعة والانتصار على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف وتعادل في لقائين أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب.

فيما نجح فريق زد اف سي في خطف الأنظار سريعاً وحصد 9 نقاط من خلال 5 مباريات خاضها الفريق في المسابقة حتى الآن.

زد يتسلح بنجوم الأهلي فى مواجهة زد

مواجهة تاريخية لفريق زد اف سي بقيادة مجدي عبد العاطي الصاعد حديثا للدوري الممتاز هي الأولى له أمام نادي الزمالك, عندما يلتقيا مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز.

ويأمل فريق زد في تحقيق نتيجة ايجابية أمام أحد قطبي الكرة المصرية نادي الزمالك مستغلا فيها الدفعة المعنوية للاعبيه بعد تحقيقه نتائج ايجابية خلال مبارياته السابقة فب الدوري ومستغلا حالة عدم الاتزان التي يعاني منها نادي الزمالك في الوقت الراهن.

ويحتل نادي زد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بدون هزيمة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك صاحب المركز الخامس.

نادي زد نجح فى تحقيق نتائج جيدة خلال مبارياته الخمس في الدوري حيث فاز في مبارتين وتعادل في ثلاثة بفضل مجموعة جيدة من اللاعبين الذين يتسلح بهم زد امام نادي الزمالك في مباراة اليوم الجمعة.

ويتصدر لاعبي زد مجموعة من لاعبي الأهلي السابقين الذين كان لهم دور كبير في نتائج الفريق في الدوري مثل الحارس على لطفي الذي تصدى لضربة جزاء أمام فريق الإسماعيلي ساعدت في خروج الفريق فائزا بهدف.

وساهم لاعبي الاهلى السابقين مصطفى سعد ميسي وشادي حسين ورأفت خليل ومحمد سمير في نتائج الفريق السابقة باحراز كل لاعب هدف في المباريات السابقة لفريق زد.





واستطاع مصطفي سعد ميسي تسجيل هدف الفوز امام الإسماعيلي فيما أحرز سمير هدف الفوز امام الجونة بينما سجل شادي حسين هدفا في تعادل زد مع بلدية المحلة 3-3 واحرز رافت خليل فى تعادل زد مع المقاولون 3-3.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام زد

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على الدفع بتشكيل متوقع لفريق الزمالك أمام نظيره فريق زد اف سي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا.

خط الوسط الهجومي: إبراهيما نداي - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

تشكيل زد المتوقع أمام الزمالك



من المقرر أن يدفع مجدي عبد العاطي مدرب فريق زد اف سي بتشكيل متوقع كالآتي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف - مصطفى العش - محمد إسماعيل - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - عبد الله مجدي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين.

قائمة الزمالك لمواجهة زد اف سي



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " .

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا