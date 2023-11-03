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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بأوبريت أرض مصر.. ثقافة بورسعيد يشهد ختام أسبوع حافل لأطفال المحافظات الحدودية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

اختتمت بقصر ثقافة بورسعيد، فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين لمشروع "أهل مصر" الذي أقيم برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين، وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات)، بعد أسبوع حفل بالكثير من الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية لأهم معالم لمدينة الباسلة.

 

بدأت الفعاليات بتفقد المعرض الختامي نتاج الورش الفنية والأدبية التي تم تنفيذها طوال الأسبوع، ومنها ورشة الأركيت، ورشة الحقائب الجلدية، المشغولات اليدوية، الحقائب المصنوعة من الشبك، ورشة الخيامية، وإعادة التدوير، هذا بالإضافة إلى عدد من اللوحات الفنية نتاج ورشة الرسم بالموسيقى، وذلك بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر، المخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والشاعر محمد عبد القادر.

 

وفي كلمتها أثنت "الشرنوبي" على مجهود الأطفال خلال المشروع، متمنية لهم مستقبلا باهرا مليئا بالنجاح والتفوق. كما توجهت بالشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة لدعمهما المستمر لجميع الأنشطة الثقافية، وفريق العمل الذي ساهم في تنظيم أسبوع ثقافي أثمر عن اكتشاف الكثير من الأطفال الموهوبين.

 

من جانبها عبّرت "موسى" عن سعادتها بالمشروع، وتفاعل الأطفال بالورش الفنية والأدبية، وإبداعاتهم المقدمة على خشبة المسرح، مشيرة إلى أن الأطفال هم خط الدفاع الأول في المستقبل، وعلى كل منهم أن يسعى لتطوير موهبته ليحقق أحلامه.


واختتمت كلمتها بنقل شكر وتقدير عمرو البسيوني رئيس الهيئة للأطفال، وتقديم الشكر لكل من ساهم في نجاح المشروع.

 

وعلى مسرح القصر بدأت فقرات الحفل، بعرض فيلم وثائقي عن فعاليات المشروع من ورش تدريبية، وجولات ميدانية، ولقاءات مع المدربين، تلاه فيلم قصير عن ورشة التصوير بالموبايل والفوتوشوب تدريب د. محمد إسماعيل، وأحمد فتحي.

ثم توالت الفقرات الفنية، حيث قدّم الأطفال عرض مسرح عرائس بعنوان "إحنا ندى الصباح" نتاج ورشة العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب، أشعار محمود الحلواني، موسيقى وألحان سيد العطار، تلاه فقرة إلقاء شعر وقصص قصيرة، وفقرة فنون شعبية، ثم أوبريت "أهل مصر" الذي يستعرض المعالم السياحية التي تشتهر بها كل محافظة من محافظات المشروع، أشعار سامح الرازقي، ألحان الفنان أحمد العجمي، استعراضات كريم مصطفى، وإخراج محمد الدسوقي.

كما تغنى كورال الأطفال بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية والوطنية منها يا أغلى اسم في الوجود، أهو ده اللي صار، يا دنيا سمعاني، بقيادة الفنان ماهر كمال، واختتمت الفعاليات بأوبريت غنائي لأطفال المشروع بعنوان "أرض مصر".

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية ضمن خطط العدالة الثقافية، أطلقته هيئة قصور لثقافة عام 2018، وتضم لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتراثه، وتاريخه وثقافاته وفنونه، وكذلك دعم ورعاية مواهب أبناء المحافظات الحدودية.

ثقافة بورسعيد الأسبوع الثقافي لمشروع أهل مصر نيڤين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة شعار يهمنا الإنسان المحافظات الحدودية

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