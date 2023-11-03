الهلال الأحمر يستكمل إدخال 50 شاحنة مساعدات للفلسطينيين من معبر رفح

انهى الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إجراءات دخول المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة..حيث تم ادخال 50 شاحنة اليوم الجمعة، عن طريق معبر رفح البري من الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية.

102شاحنة :

وقد بلغ اجمال عدد الشاحنات التي استلمها الهلال الأحمر الفلسطيني امس الخميس 102 شاحنة من المساعدات الانسانية من الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح البري .



حيث تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية وادوية ومستلزمات طبية.

وبذلك صل اجمالي عدد الشاحنات المستلمة الى 374 شاحنة،



وفي نفس السياق.. بدا وصول الرعايا الأجانب من مزدوجي الجنسية عن طريق معبر رفح البري، وهناك سيارات تابعة للسفارات بالقاهرة ، لنقل الرعايا إلى مقر السفارة قبل السفر إلى دولهم.