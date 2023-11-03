جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف منصة إطلاق صواريخ في مزارع شبعا

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية بأن الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف منصة إطلاق صواريخ في مزارع شبعا جنوبي لبنان.

كان قد أكد حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت ظهر يوم تجمعاً لجنود ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

وكان الحزب في وقت سابق قد نعي عنصرين استشهدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان ليرتفع عدد الشهداء إلى 51

ووجه حزب الله اللبناني نداءا عاجلا الي سكان البلدات الجنوبية بعدم المرور على طريق كفركلا والعديسة ومركبا بسبب خطورة القصف.