البورصة المصرية تخسر 53.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 53.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 1.535 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 22639.59 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 4412.82 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6581.32 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.64% ليغلق عند مستوى 27738.16 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 172.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.260 مليار ورقة منفذة على 624 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 176.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.032 مليار ورقة منفذة على 666 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 12.18% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 87.82%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 14.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 289.2 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 221.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.7 مليار جنيه بحجم تداول 4.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 511 ألف عملية.