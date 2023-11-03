إسلام صادق: زد يصعق الزمالك.. وأوسوريو في عالم ثانٍ

علق الإعلامي إسلام صادق، على خسارة فريق الزمالك من زد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على “فيس بوك”: “زد يصعق الزمالك ويفوز 2-1.. وأوسوريو فى عالم تاني”.

وسجل ثنائية نادي زد، مصطفى زيكو في الدقيقة 31، وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.