شوبير يطرح سؤالا للجماهير بعد خسارة الزمالك من زد في الدوري

طرح الإعلامي أحمد شوبير، سؤالا للجماهير؛ بعد خسارة فريق الزمالك من زد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه على “فيس بوك”: “في رأيك.. من هو رجل مباراة الزمالك وزد إف سي؟”.

وسجل ثنائية نادي زد مصطفى زيكو في الدقيقة 31 وديلسون كاموني في الدقيقة 81، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدف نادي الزمالك الوحيد في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد نادي زد إلى النقطة 12 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري Nile، بينما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة 8 في المركز السادس بجدول المسابقة.