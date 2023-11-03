متحدث الخارجية يكشف تفاصيل التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإيصال المساعدات لغزة

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هناك اتصل مستمر مع الجانب الإسرائيلي بشأن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أن هذه المسأل تخضع لتحقيق سياسي.



وأضاف أحمد أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم ، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، أن تأمين دخول المساعدات يحتاج تنسيق مع كل الجوانب، لافتا إلى أن الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مهم حاليا لدعم جهود الإغاثة في غزة.

وتابع السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن التنسيق مهم أيضا لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة الي مصر عبر معبر رفح.

