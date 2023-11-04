موفرة في البنزين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و2023.

ويستعرض صدى البلد في السياق التالي أفضل 5 سيارات مستعملة موفرة للبنزين بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

كيا بيكانتو موديل 2009

كيا بيكانتو موديل 2009

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة أطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك موديل 2008

حصلت السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 على سعة 1000 سي سي، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، يوفر طاقة تبلغ 68 حصانا، و91 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت

هيونداي أكسنت موديل 2003

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2003 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي، وبلغت قراءة العداد بـ 40 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

اسبرانزا A113

اسبرانزا A113 موديل 2014

تعتمد السيارة اسبرانزا A113 موديل 2014 على عدد 4 أبواب، وسنتر لوك مركزي، وريموت كنترول، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، وبلغت قراءة العداد بـ 30 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو موديل 2009

تمتلك السيارة سوزوكي التو محرك 800 سي سي بقوة 47 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران 62 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى توافر إصدارات اخرى بسعة 1000 سي سي مع محرك رباعي الأسطوانات.

تبدأ أسعار السيارة مواصفات السيارة سوزوكي التو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 140 جنيه.