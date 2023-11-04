طب نغير اسم الزمالك.. عمرو أديب يطالب بإقالة أوسوريو بعد الهزيمة من زد

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة نادي الزمالك من نادي زد في بطولة الدوري العام، معبرا عن عميق حزنة لهذا الامر.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن حزين بشدة من هزيمة الزمالك اليوم ، متابعا أن مبقتش فاهم وغيرنا كل حاجة في النادي والزمالك بيتغلب طب نغير الاسم وببقي تامر بدل من زمالك.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن لاعبي نادي الزمالك لم يكونوا في المستوى ، وهذا شيء محزن وأعتقد أن المدرب اوساريو لازم يمشي وزهقت واتنكدت ،ويجب أن نلحق الفريق بدري بدري.



وأكمل عمرو أديب، انه لدينا افضل لاعيبه في مصر وعندنا لاعيبه أحسن من النادي الأهلي.