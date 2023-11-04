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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أحداث الحلقة 16 من صوت وصورة قبل عرضها

صدقي صخر
صدقي صخر

طرحت منصة watch it الحلقة الـ 16 من مسلسل “صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع، قبل عرضها على شاشات التليفزيون بعدة ساعات.

وشهدت الحلقة 16 من صوت وصورة العديد من الاحداث، ومنها رفض المحامي “ صدقي صخر ” ، العودة الى طليقته مرة أخري ، مما دفعها الى ترك طفلهما له .

كما رفضت رضوي “ حنان مطاوع ” ، الزواج مرة أخري ، بعدما قام والدها بمحاولة اقناعها بالزواج من شخص اخر .

كما قام ابن عم نرمين “ نجلاء بدر ” بالعودة الى القاهرة مرة أخري من اجل مساندتها فى محنتها ، وعرض عليها ان تعوض معه برفقة أولادها الى كندا ، واعترف لها انه مازال يحبها .

مسلسل "صوت وصورة"
مسلسل "صوت وصورة"
مسلسل "صوت وصورة"
مسلسل "صوت وصورة"
مسلسل "صوت وصورة"

محمد سليمان عبد المالك: لم يكن هدفنا طرح قضايا محددة في صوت وصورة

محمود عبد التواب: صوت وصورة كان تحديا بالنسبة لنا

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث.

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه “أروما ستوديوز”، ويتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وريم مصطفى، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية”، وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

حنان مطاوع صوت وصورة صدقي صخر صفاء الطوخى مسلسل صوت وصورة موسم رمضان

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