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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد سليمان عبد المالك: لم يكن هدفنا طرح قضايا محددة في صوت وصورة

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك

أكد الكاتب والسيناريست الكبير محمد سليمان عبد الماللك ، ان لم يخطط من البداية لمناقشة موضوعات كالتحرش والذكاء الاصطناعي ، من البداية ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة . 

 

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لست من هواه طرح القضايا الاجتماعية في قوالب درامية ، بمعني أنني لا أبحث عن القضية التي أريد مناقشتها ثم أضعها في قالب درامي مناسب ، واري انه  في النهاية هو اختيار فني ، ولكني ما حدث هو العكس ، فلم يكن الهدف الأول في مسلسل صوت وصورة وهو طرح قضايا محددة .

 

وأستكمل محمد سليمان عبد المالك : كان  لدي اهتمام  بالقصة والشخصيات والتطور الدرامي وصناعة حدث تشويقي ، وجود عالم من الشخصيات الحقيقة التي نتورط معها عاطفياً ، ومن ثم نري اذا كان الموضوع يتحمل طرح قضية أولا ، أي انه لم الهدف الأصلي من الموضوع .

محمود عبد التواب: صوت وصورة كان تحديا بالنسبة لنا

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مسلسل “صوت وصورة” من بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر وصدقي صخر ووليد فواز وولاء الشريف وعمرو وهبة. 

 

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز، ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث.

 

المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه “أروما ستوديوز”، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

صوت وصورة مسلسل صوت وصورة الذكاء الاصطناعي حنان مطاوع صدقي صخر محمد سليمان عبد المالك محمود عبد التواب محمد عبدالتواب

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