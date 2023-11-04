كهرباء وماء.. الصهاينة يستهدفون مرافق غزة لإظلام الحياة من حول الفلسطينيين

استمرت قوات الاحتلال الصهيوني بتدمير كل ما يأتي في طريقها في غزة بتدمير البنى التحتية لكل ما يمد الفلسطينيين بالحياة، وفق ما ذكر راديو “صوت فلسطين”.

وقام الاحتلال باستهداف ألواح الطاقة الشمسية في غزة، وهي مصدر الكهرباء الوحيد، وذلك في سعي لإنهاء عمل هذه الألواح وجعل غزة في ظلام تام.

كما قصفت طائرات الاحتلال خزانا للمياه يغذي عدة أحياء شرق رفح جنوب قطاع غزة، وذلك زيادة في رغبته بتعطيش الفلسطينيين زيادة في حرب الإبادة التي يشنها ضدهم.

وأقدمت قوات الاحتلال الصهيوني على عمل معادٍ دينيا ويتصف بالعنصرية الشديدة ضمن جرائم قوات الاحتلال التي لا حصر لها ضد المساجد والكنائس، فضلا عن المنازل والمستشفيات.

واقتحمت قوات الاحتلال مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار جنوب الخليل، وقامت برفع علم الاحتلال على مئذنته.

بل وقامت طائرات الاحتلال بتدمير مسجد آخر في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، في استمرار لسياسة استهداف المساجد وتدمير دور العبادة.

ووصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

وطالبت منظمة إنقاذ الطفولة بوقف فوري لاطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال والأهالي في غزة.

وعبرت المنظمة عن صدمتها بقولها: "نشعر بالرعب بشكل من حجم الدمار" الذي لحق بغزة جراء الغارات الصهيونية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بدون وقف إطلاق النار، فإن حياة الآلاف من الأطفال على المحك".