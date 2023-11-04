رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد دار مصر القرنفل ومشروعات الطرق بعدة مناطق

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مشروع (كمبوند دار مصر القرنفل )، وذلك حرصاً على المتابعة الدورية لأحياء ومشروعات مدينة القاهرة الجديدة للوقوف على مستوى( النظافة – الزراعة – والطرق )، يرافقه نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول.

وخلال الجولة، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة داخل الكمبوند، والمسطحات الخضراء بين العمارات، وايضاً الاهتمام بمرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد اى أعمال إصلاحات " مرافق - كهرباء – غاز .... الخ "، مشدداً على ضرورة متابعة أى مخالفات بالكمبوند للحفاظ على النسق الجمالي و الحضاري والخصوصية للكمبوند.

و اختتم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الجولة بتفقد مشروعات الطرق ببيت الوطن بالامتداد الشرقى والتسعين الجنوبي وبعض طرق التجمع الأول، حيث يتم تطوير مدخل طريق غرب مديرية الأمن بطريق السويس.

في ذات السياق، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ استكمال منظومة إشارات المرور الخاصة بالمشاة بالمدينة، حيث يتم تركيب أول إشارة مرور للمشاة بالتسعين الشمالي أمام مبنى الجهاز.

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على ضرورة سرعة استكمال تركيب الإشارات المرورية للمشاة تباعاً بجميع المحاور الرئيسية بالمدينة، وبالأخص محور السادات بالتجمع الأول وباقى محاور المدينة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع إدارة المرور بالقاهرة الجديدة وذلك حفاظاً على الأرواح.

جدير بالذكر أنه تم تركيب ( 5 ) إشارات مرورية للمشاة بمحور جمال عبدالناصر بالتجمع الخامس وإشارة أخرى بمحور محمد نجيب بالتجمع الأول.