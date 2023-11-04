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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التنمية المحلية لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات متنوعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت بديوان عام المحافظة ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ ،  في إطار زيارتهم للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة و افتتاحها بالإضافة إلي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمعارض وتشمل ( تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث - تفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء - افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره - تفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد علي النيل - افتتاح معرض ايادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصوره ) .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد ، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة .

وقال " مختار ": خالص شكري وتقديري للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

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الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة السكرتير العام للمحافظة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ الدقهلية محافظة وزير التنمية المحلية

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