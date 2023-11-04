محافظ الدقهلية يستقبل وزير التنمية المحلية لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات متنوعة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت بديوان عام المحافظة ، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عمرو فاروق رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ ، في إطار زيارتهم للمحافظة لتوقيع بروتوكول تقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة و افتتاحها بالإضافة إلي افتتاح وتفقد عدد من المشروعات والمعارض وتشمل ( تفقد اصطفاف الآلات والمعدات الهندسية لمجابهة الازمات والكوارث - تفقد معرض المحافظة الدائم للمنتجات والسلع الغذائية المخفضة بشارع الجيش تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء - افتتاح ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد إعادة تطويره - تفقد الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشايه الجديد علي النيل - افتتاح معرض ايادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية بحديقة شجرة الدر بالمنصوره ) .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد ، والعميد أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة .

وقال " مختار ": خالص شكري وتقديري للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية علي دعمه الدائم والمتواصل للمحافظة ولجهازها التنفيذي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

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