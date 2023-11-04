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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مجهولة الهوية فى بحر شبين بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليها فى بحر شبين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى وتم نقل الجثة فى حالة تحلل الى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتكشف الجهود لكشف هوية الجثة وتولت الجهات المختصة التحقيق .


تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مامور رمكز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من الاهالى بالعثور على جثة طافية فى مياة بحر شبين بدائرة المركز .


وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف للمكان وبمناظرة الجثة تبين انه يرتدى جاكت وبنطلون قماش والجثة فى حالة تحلل مبدئى وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر مجضر بالواقعة وجارى الكشف عن هويتها وطلبت جهات التحقيق انتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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