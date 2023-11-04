جيش الاحتلال: تدمير نقطة مراقبة لــ حزب الله على الحدود اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال عن تدمير نقطة مراقبة لحزب الله على الحدود اللبنانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل مسلحين حاولوا إطلاق النار من لبنان على إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ان صفارات الإنذار دوت في مركز اليونيفيل في الناقورة.

وشوهد تحليق مكثف لطائرة استخبارات إلكترونية ومراقبة جوية من السرب 122 في سلاح الجو للعدو الإسرائيلي بمهمة استطلاع ومراقبة لعمق سوريا باتجاه المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى إضافة للبنان وغزة.

وكان وزير الامن الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعا لتوجيه ضربات برية وجوية ضد حزب الله في لبنان لوقف استفزازاته .