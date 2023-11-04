ادلها سبحة.. معجب يفاجئ نوال الكويتية في حفل السعودية

أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 3 نوفمبر، في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأدت نوال الكويتية، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها أغنية المسباح، والتي تفاعل معها أحد الحضور وقدم «سبحة» لها على المسرح.

ألبوم نوال الكويتية

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنانة نوال الكويتية، الذي يحمل اسم الأرض، يوم السبت 30 سبتمبر الماضي.

ويتكون ألبوم الأرض لـ نوال الكويتية، من 15 أغنية، هي على النحو التالي:

سؤال واحد، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: إسماعيل تونش بلاك ومحمد خان. كل البشر، من كلمات: العاني، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: قوقسل. زينة أيامي، من كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم. إن حكوا، من كلمات: العاني، ألـحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله. قلب ناسيني، من كلمات: حسين اليامى، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع موسيقي: خالد عز. المسباح، من كلمات: أماني الرويلي، ألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: أسامة الهندي. ياربنا، من كلمات كلمات: واحد، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم. على وين، من كلمات: فهد المساعد، ألحان: ياسر بوعلي، توزيع موسيقي: زيد نديم. على مهلك، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: جمانه جمال، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم. الهقوى، من كلمات: مشرف العتابى، ألحان: حامد هاشم، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله. القصايد، من كلمات: وارفه، ألحان: يزيد الخالد، توزيع موسيقي: مشاري الـيتيم. يكفي، من كلمات: محمود العبدالله، ألحان: عبدالله آل سهل، توزيع موسيقي: بدر كرم. اسف، من كلمات: سعود بن عبدالله، ألـحان: سهم، توزيع موسيقي: بشار سلطان. اطلع من خيالي، من كلمات: خالد المريخي، ألحان: بديع مسعود، توزيع موسيقي: د. عدنان عبدالله. لا تغمض، من كلمات: سعود بن محمد العبدالله الفيصل، ألـحان: سهم، توزيع موسيقي: عمر الصباغ.

نوال الكويتية - زينة أيامي

في 8 سبتمبر، طرحت أول أغاني ألبوم الفنانة نوال الكويتية، التي تحمل اسم زينة أيامي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وتعد أغنية زينة أيامي لـ نوال الكويتية، هي أولى أغاني ألبومها الجديد، الأرض، الذي يتم طرح أغانيه تباعا خلال الفترة المقبلة.

أغنية زينة أيامي، لـ نوال الكويتية، كلمات: بدر بورسلي، ألحان: مشعل العروج، توزيع موسيقي: مشاري اليتيم، إيقاع: هاني خريجه فرقة.

كلمات أغنية زينة أيامي:

خذني سما بالهون

ياللي عيونك كون

يا فاتني المزيون

مثلك ابد ما صار

خذني ولا تهتم

آمر وأقولك سم

انت بحياتي حلم

يا مبهر الأنظار

اعشق انا دنياك

يا فرحتي بملقاك

حلوة الحياة وياك

يا كل احلامي

صوتك سرى بالروح

وياي وين ما اروح

آه يا شجي البوح

يازينة أيامي

أحدث أغاني نوال الكويتية

وكانت طرحت الفنانة نوال الكويتية، أغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

كانت الفنانة نوال قد أحيت خلال الفترة القادمة حفلا ضخما ضمن حفلات موسم الرياض، والذى يقام في مدينة السعودية.

كما طرحت نوال الكويتية اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد ، والذى يحمل أسم "الحنين"، وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".

أغنية "ماتسوى غلا" من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

نوال الكويتية

وأصدرت نوال أكثر من 17 ألبومًا، وأصدرت باستمرار ألبومات تحمل عنوانًا ذاتيًا تليها سنة الإصدار بدلاً من اختيار أغنية واحدة للفت الانتباه إليها بطريقة غير مباشرة. أحدث ألبوم لها فقط كان بعنوان "الحنين"، حيث أعادت لها ذكريات جميلة ومعجبيها على حدٍ سواء.

وتعتبر نوال أول فنانة تقدم مساهمة كبيرة في نمو النوع الموسيقي الخليجي. كانت جريئة ومبتكرة في الطريقة التي ابتكرت بها موسيقاها، وجلبت إيقاعات جديدة تتأثر بموسيقى الجاز.

على مر السنين، شاركت نوال في مجموعة من الأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك العمل كرئيسة لجنة تحكيم مسابقة مسرح كالد للمواهب وإلقاء الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي السادس على التوالي للصحة النفسية للبالغين.

كانت نوال الكويتية أيضًا عضوًا في اللجنة الاستشارية لجائزة المرأة العربية وحصلت على الجائزة في لندن عام 2017. وطوال مسيرتها المهنية، حصلت على العديد من الألقاب بما في ذلك أفضل مغنية خليجية، ونجمة الخليج الأولى ، وجيتار الخليج ، وشيخة الطرب وغيرها الكثير.