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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة : استثمارات الدولة بمحافظة الدقهلية بلغت حوالي 162 مليار جنيه

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الدقهلية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ميدان رمسيس بشارع الجيش بعد تطويره ، وتفقدوا الأعمال الجارية بمشروع امتداد المشاية الجديدة علي النيل بإجمالي طول 1,250 متر و بعرض يصل الي 14 متر ويضم طريق سيارات بعرض 6 متر وممشي سياحي ترفيهي  علي النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية .

ويأتى ذلك في إطار توجيهات ببناء الانسان المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتحسين الصورة البصرية لهم من خلال تطوير الميادين والحدائق العامة والمتنزهات ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلي أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الدقهلية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤  بلغت تكلفتها حوالي ٦٧٨ مليون جنيه لتنفيذ مشروعات في مجالات رصف الطرق والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، مشيراً الي ان الاستثمارات التي انفقتها قطاعات الدولة المختلفة علي محافظة الدقهلية خلال فترة تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بلغت حوالي ١٦٢ مليار جنيه .

وأكد وزير التنمية المحلية سعي الحكومة لتحسين مستوي جميع الخدمات المقدمة لأبناء محافظة الدقهلية بما يحقق رضاهم ، وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود الدكتور أيمن مختار في خدمة جميع مواطني الدقهلية والتطوير الكبير الذي شهدته المحافظة في جميع القطاعات .

ومن جهته أوضح " محافظ الدقهلية " بأن تطوير ميدان رمسيس تم بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ضمن أعمال تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصورة و حتي كوبري سندوب بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه ، مشيراً إلي أن أعمال التطوير تشمل رصف شارع الجيش وتطوير الحدائق العامة به ، وتطوير كورنيش سندوب بطول 500 متر لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين ، بالإضافة إلي صيانة الحدائق العامة بداية من الإستاد وصولاً إلي ميدان أم كلثوم .

وأشار " مختار " إلي أن تكلفة تطوير المرحلة الأولي من شارع الجيش تمت ضمن الدعم الاضافي الذي حصلت عليه المحافظة من الخطة الاستثمارية  لعام 2022 / 2023 بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل موعدها المحدد ، مشيراً إلي أن الدقهلية من أولي المحافظات تنفيذاً للخطة الاستثمارية .

كما أشار " المحافظ " الي أن التكلفة التقديرية لمشروع امتداد المشاية الجديد تبلغ 50 مليون جنيه تقريبا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم تنفيذه علي مرحلتين المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر .
وأكد " مختار " علي أن مشروع امتداد المشاية الجديد حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري وترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره .

ووجه " المحافظ " الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لدعمه الكامل للمحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في جميع القطاعات الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين .

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التنمية المحلية ميدان رمسيس السيسي هشام امنة

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