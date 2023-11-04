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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رؤساء المراكز بالشرقية يتابعون انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس

صدى البلد

إطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على انتظام سير العمل بمواقف المحافظة وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية أمس .

محافظ الشرقية: نتابع التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف، وكذلك وضع الإستيكرات على زجاج السيارات وعدم فرض زيادة إضافية منعاً لإستغلال الركاب، فضلاً عن الانتهاء من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف.

ومنذ الصباح الباكر، قام رؤساء المراكز والمدن ونوابهم بالمرور علي مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي موقف طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

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