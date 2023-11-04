أخبار الفن.. وصية فنانة الظهور بالحجاب.. اعتزال فنان إرضاء لله.. حقيقة سهرة محمد سلام فى ديسكو.. وفيديو لقاء الخميسى المثير للجدل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

يحتفل اليوم الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده الـ47، والذى قدم عددا من الأعمال والأغانى التى حققت نجاحا كبيرا وساهمت فى جماهيريته بشكل كبير حتى أصبح من النجوم المحبوبين لدى الجمهور بشكل عام.

ونرصد فى التقرير التالى بعيدا عن حياته الفنية بعض الكواليس والأسرار فى حياته الشخصية والتى باح بها مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج “صاحبة السعادة”.

مات غرقا.. تشييع جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

أقيمت أمس مراسم تشييع جثمان النجم العالمى ماثيو بيرى بعيدًا عن الإعلام حيث دفن في مقبرة بمدينة لوس أنجلوس.

وحرص على حضور مراسم تشييع جثمان ماثيو بيرى أبطال مسلسل Friends إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء.

وصية فنانة كويتية مشهورة تثير الجدل.. تفاصيل

أثارت وصية الفنانة الكويتية الراحلة جواهر حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا بعد ان اوصت بضرورة نشر صورها عبر المواقع والسوشيال ميديا بالحجاب فقط.

وتسببت هذه الوصية من جانب الفنانة الراحلة جواهر فى جدل بين الجمهور والمقربين من الفنانة الراحلة ومنهم إلهام الفضالة التى نقلت هذه الوصية للإعلام.

بفيديو مثير.. لقاء الخميسي تحدث جدلا حول ديانتها مجددا| شاهد

أثارت الفنانة لقاء الخميسى حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار فيديو لها أثناء تواجدها داخل كنيسة وتردد الترانيم وهو الأمر الذى تسبب فى خروج عديد من علامات الاستفهام؛ حيث انتشر الفيديو بعنوان “لقاء الخميسى تغير ديانتها”.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسى وقصة حديثها من قبل عن الديانة فى احد البرامج.

إرضاء لوجه الله ونصرة للدين.. فنان شهير يعلن اعتزاله

نشر الفنان والـ دى جى أحمد علاونة تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اعتزال الفن.

وقال أحمد علاونة : أعلن اعتزالي مهنة الـ DJ إرضاءَ لوجه الله تعالى، ونضرةَ لدين الله ولرسولنا الكريم محمد صلّى الله عليه وسلم، ونصرةَ لشهداء غزة.

استشهاد واعتقالات وقطع أرزاق.. الفنانون الفلسطينيون ضحايا بطش العدوان الإسرائيلي.. صور

منذ 7 من أكتوبر الماضى، والعدو الصهيوني الإسرائيلى يمارس كل أنواع العنف والبطش تجاه الأطفال والنساء والأبرياء من شعب فلسطين دون هوادة أو اعتبار للإنسانية، وطال بطش العدو الصهيوني أيضا عدد من الفنانين الفلسطينين ومنهم من استشهد ومنهم تعرضوا للاعتقال واخرون فقدوا مهنتهم بسبب دعمهم لبلدهم فلسطين.

هدفه التشويه.. مقطع فيديو يثير الجدل للفنان محمد سلام وحقيقة تواجده بديسكو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر سابقا إكس حاليا مقطع فيديو مثير للفنان محمد سلام أثناء تواجده فى إحدى الديسكوهات وهو الأمر الذى تسبب فى جدل واسع وهجوم شرس عليه بعد موقفه الأخير بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعى وتعاطفه مع أهل فلسطين.

ولكن تبين أن الفيديو الذى انتشر للفنان محمد سلام الهدف منه التشويه بعد موقفه الحاسم والذى كسب به احترام الجمهور والتعاطف معه حيث يعود الفيديو إلى عام 2022 أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

كشف موقع “ديلى ميل” عن عدد من الصور التى تم التقاطها أثناء تشييع جثمان النجم العالمى ماثيو بيرى التى أقيمت بعيدًا عن الإعلام، حيث دفن في مقبرة بمدينة لوس أنجلوس.

وحرص على حضور مراسم تشييع جثمان ماثيو بيرى؛ أبطال مسلسل Friends، إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء.