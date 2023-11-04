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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيرتش ينذر بكارثة بشأن نفاد وقود المستشفيات ومحطات المياه في غزة

أنطونيو جوتيرتش
أنطونيو جوتيرتش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، أن الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه في غزة ينفد.

وأعرب جوتيرتش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن فزعه من الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه في غزة على قافلة سيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء.

وقال "الآن، منذ ما يقرب من شهر، المدنيون في غزة، بما في ذلك الأطفال والنساء، محاصرون، محرومون من المساعدات، يقتلون ويقصف منازلهم".

وتابع جوتيرتش أنه لا ينسى هجمات حماس في إسرائيل، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة فوراً ودون قيد أو شرط.

وجرى قصف إسرائيلي لمحيط مستشفيي القدس والإندونيسي في غزة وخروج مستشفى الشفاء عن الخدمة بسبب ضرب المولد الكهربائي.

وخرج حوالي 18 مستشفى في غزة بسبب العدوان الصهيوني.

جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة المستشفيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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