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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من أوسوريو بشأن تدريب الزمالك

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عودة الأبيض للتدريب بداية من غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي بدلا من إقامة المران على ملعب نادي الترسانة.

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق  في النادي في تمام الساعة 7:45 صباحا على أن يبدأ الزمالك مرانه في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم  السبت عقب خوض مباراة زد امس في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الصاعد 2-1 .

 

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