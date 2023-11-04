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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبري يتوج بالذهبية.. والقرش يحصد فضية بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى

صدى البلد

توج محمود صبري لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في وزن 72، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

حصد محمود صبري الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 193 كجم، فيما حل في المركز الثاني اللاعب المصري إبراهيم القرش بعد رفع ثقل 150 كجم، فيما يأتي في المركز الثالث بطل كينيا جبرائيل يشبون برفع ثقل 148 كجم. 

وارتفعت حصيلة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي إلى 20 ميدالية متنوعة بواقع 8 ميداليات ذهبية و 9 ميداليات فضية، و 3 ميداليات برونزية.

ويحضر منافسات البطولة كلًا من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وتستكمل منافسات اليوم الثاني بمشاركة الثنائي ممدوح قذافي وهادي صموئيل في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق ظهرًا، في منافسات وزن 49 كجم.

كما تشارك اللاعبة فاطمة محروس في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في منافسات وزن 61 كجم.

ويختتم المنتخب المصري منافسات اليوم الثاني، راندا تاج ورانيا المرشدي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في وزن 86 كجم، وتلعب اللاعبة نادية علي في التوقيت ذاته في منافسات وزن+86 كجم.

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