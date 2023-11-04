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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مصر ترفع رصيدها إلى 18 ميدالية في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى

صدى البلد

انتهت منافسات أوزان 41 و 50 و -107 و +107 كجم، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وارتفعت حصيلة المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي إلى 18 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية و 8 ميداليات فضية، و 3 ميداليات برونزية.

حيث جاءت نتائج وزن 41 كجم كالتالي:-

- هيلين كاريوكي بطلة كينيا تحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 98 كجم.
- إيناس الجبالي بطلة مصر تحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 90 كجم.
- نادية حسن البطلة المصرية تحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 50 كجم.

بينما جاءت نتائج وزن 50 كجم كالتالي:-

- البطلة المصرية أميمة عمر تحصد الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 103 كجم.

وجاءت نتائج وزن -107 كجم كالتالي:-

- لاغو جورغودزه بطل جورجيا يحصد الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 190 كجم.
- أحمد سمير بطل مصر يحقق الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 176 كجم.
- داوودي كوباليا بطل جورجيا يحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 155 كجم.

وقد جاءت نتائج وزن+107 كجم كالتالي:-

- أكاكي جينتشارادزي بطل جورجيا يحصد الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 230 كجم.
- عمرو فاروق بطل مصر يحقق الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 225 كجم.
- جيورجي لاتسوق بطل جورجيا يتوج بالميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 221 كجم.

ويحضر منافسات البطولة كلًا من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لإدارة التنمية الرياضية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة.

وتستكمل منافسات اليوم الثاني بمشاركة الثنائي ممدوح قذافي وهادي صموئيل في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق ظهرًا، في منافسات وزن 49 كجم.

كما يلعب الثنائى محمود صبري وإبراهيم القرش في منافسات وزن 72 كجم، في تمام الساعة الواحدة والنصف إلا خمس دقائق.

ويختتم المنتخب المصري منافسات اليوم الثاني، بمشاركة اللاعبة فاطمة محروس في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في منافسات وزن 61 كجم.

كما يشارك الثنائي راندا تاج ورانيا المرشدي في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا في وزن 86 كجم، وتلعب اللاعبة نادية علي في التوقيت ذاته في منافسات وزن+86 كجم.

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